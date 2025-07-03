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بزشكيان لابن سلمان: طهران تطالب بحقوقها المشروعة ضمن الأطر الدولية

بزشكيان لابن سلمان: طهران تطالب بحقوقها المشروعة ضمن الأطر الدولية
الثلاثاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان لإثارة الفرقة بين الدول الإسلامية.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لحلّ القضايا مع الولايات المتحدة ضمن الأطر الدولية المتعارف عليها، مشدّداً على أن طهران لا تطالب إلا بحقوقها المشروعة، وترحّب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة في هذا المسار.

وقال بزشكيان: "نحن على قناعة راسخة بأنّ أمريكا والكيان الصهيوني يعملان على إثارة الانقسام والخلاف بين الدول الإسلامية، فيما تسعى إيران لترسيخ السلام وتعزيز الوحدة في المنطقة".

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من جهته، قال وليّ العهد السعودي إنّ "السعودية منذ البداية أدانت جميع الاعتداءات التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد إيران"، مضيفاً: "لقد عملنا من أجل توحيد المواقف في إدانة هذا العدوان، كما أجرينا اتصالات مكثّفة مع عدد من الدول للضغط على "إسرائيل" لوقف هجماتها".

وأكّد بن سلمان: "نحن، وجميع دول المنطقة، لم ولن نفتح أجواءنا لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يُنفذ أي هجوم من القواعد الأمريكية في أراضينا ضدكم، ونحن نتفهّم الدوافع التي دفعتكم للرد على الهجوم الأمريكي".

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