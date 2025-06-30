الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن خطة سرية لترامب ونتنياهو تخص غزة وسوريا ودولا أخرى

الكشف عن خطة سرية لترامب ونتنياهو تخص غزة وسوريا ودولا أخرى
الخميس ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن تفاصيل خطة سرّية وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تهدف إلى توسيع دائرة التطبيع مع عدد من الدول العربية، بما يشمل ترتيبات تخص غزة وسوريا، في إطار إعادة هندسة جيوسياسية تخدم المصالح الصهيونية في المنطقة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الأطراف المعنية اتفقت على مجموعة مبادئ لوقف الحرب في قطاع غزة، تتضمن إنهاء العدوان الإسرائيلي خلال أسبوعين، مع انتقال إدارة القطاع إلى أربع دول عربية من بينها مصر والإمارات، بدلاً من حركة حماس.

وتشمل الرؤية الكشف عن بقايا قيادة حماس في دول أخرى، والإفراج عن الرهائن المحتجزين. كما تنص الخطة على استقبال عدة دول أعداداً كبيرة من سكان غزة الراغبين بالهجرة.

وفي إطار توسيع ما يُعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم" (التطبيع)، يُفترض أن تعترف كل من سوريا، والمملكة العربية السعودية، ودول عربية وإسلامية أخرى بـ"إسرائيل"، وتُقيم علاقات رسمية معها.

إقرأ أيضا .. دمشق تقترب من التطبيع.. محادثات سرية وإشادات أميركية متزايدة+ فيديو

كما يُنتظر أن تُعبّر "تل أبيب" عن استعدادها للتوصل إلى حل لـ "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" وفق مبدأ الدولتين، مقابل إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، في حين تعترف واشنطن بتطبيق جزء من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وحسب المصدر ذاته، نوقشت هذه الرؤية خلال محادثة بين أربعة أطراف وهم (ترامب ونتنياهو وديرمر وماركو روبيو) مساء الإثنين والثلاثاء، مع التأكيد على ضرورة تحقيق خطوات سريعة تبدأ بإنهاء الحرب في غزة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدرين سياسيين وجود ضغط أميركي مكثف على رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لإنهاء الحملة العسكرية على القطاع.

كما إدعت الصحيفة "أن الخوف من انهيار هذه الخطة الطموحة كان سبباً رئيسياً في غضب الرئيس الأميركي السابق ترامب من العمليات الإسرائيلية، عقب إعلانه وقف إطلاق النار مع إيران".

روابط ذات صلة

سوريا تدور في فلك التطبيع

دمشق وتل أبيب.. لقاءات مباشرة تسبق التطبيع

الشعب السوري وثقافة رفض التطبيع