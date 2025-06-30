عراقجي: تعاوننا مع مصر يفوق بعض علاقاتنا الدبلوماسية الرسمية

وأوضح عراقجي أن العلاقات الحالية بين إيران ومصر "أعمق وأكثر بناء" من علاقات إيران مع دول تربطها بها علاقات رسمية، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية، ومنها الحرب الأخيرة مع کیان الاحتلال، كان مهما للغاية.

وأضاف أن إيران تعتبر مصر دولة محورية ومؤثرة في العالم الإسلامي، وتعرب عن استعدادها لتوسيع التعاون معها في مختلف المجالات.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن طهران لا تستعجل في مسألة استئناف العلاقات الرسمية، وتركت القرار بهذا الشأن للحكومة المصرية، مؤكدا أن التعاون القائم حالياً يتسم بفعالية تفوق العديد من العلاقات الدبلوماسية القائمة لإيران مع دول أخرى.

المزيد...عراقجي ينتقد دعم بعض الدول الأوروبية لـ"إسرائيل" ويدعوها لتحمل مسؤولياتها

وفي مطلع الشهر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارة للقاهرة، أجرى خلالها لقاءات مهمة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.

وأكد عراقجي على منصة "إكس"، أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود"، مشددا على أن "مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، هو أمر غير مسبوق".

وأشار إلى أن "إيران ومصر، باعتبارهما قوتين محوريتين في المنطقة وتتمتعان بتاريخ حضاري عريق، تتحملان مسؤولية مشتركة في دعم الاستقرار والسلام الإقليمي".