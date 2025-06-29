الشيخ يزبك: سائرون على نهج الخامنئي.. والحرب على الهوية والانتماء

وأكد الشيخ يزبك في كلمة له مساء الجمعة خلال إحياء الليلة الثانية من ليالي عاشوراء في مجمع سيد الشهداء (صلوات الله وسلامه عليه) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ان “حزننا لا يوصف على فقد الشهيد السيد حسن نصر الله وعلى صفيه السيد الهاشمي الشهيد السيد هاشم صفي الدين وعلى القادة الشهداء وعلى كل الشهداء”، وتابع “ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نعم إنها المقاومة وانه حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون”.

وفي كلمته تحدث الشيخ يزبك عن “من هم حزب الله؟”، وتابع “نحن اليوم بحاجة ان نعرف من نحن وعلى اي بصيرة نحن وماذا يعني هذا الانتماء؟”، وقال “نحن المنتصرون والغالبون لاننا نسعى لاحدى الحسنيين، فإن انتصرنا انتصرنا وان استشهدنا انتصرنا”، وتابع “حزب الله هم الذين في ألق دائم هم دائما في سهر وإعداد وتفكر واستعداد وتأمل لمواجهة اعداء الله”، وأكد ان “هذا العدو الغادر لا امان له ولذلك نحن لن ننام إلا ضمن رؤية وضمن استعداد”.

وقال الشيخ يزبك “القادة استشهدوا وعلى رأسهم سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي والسيد حسن والسيد هاشم وبقية القادة والشهداء، هل استشهدوا من اجل موقع او منصب”، وتابع “استشهدوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى”، واكد ان “حزب الله واهله لا يزداون عند المصائب إلا إيمانا وثابتا وهم يبتسمون من أجل رضا الله، أرادوا ان يقتلونا فأصبحنا أشد وأقوى”، واضاف “حزب الله يصرّ على الوحدة الوطنية والانسانية رغم كل الحملات والتشويه، حزب الله يحذر من الفرقة بين الناس”.

واضاف الشيخ يزبك “كما قال الامام الخميني (قُدِّس سرُّه) الله في الساحة ولذلك نحن لا نخاف، بينما نسمع بعض المثبطين الذين يرضخون للعدو الاسرائيلي الذي يقتل الاطفال، ولا نسمع لهؤلاء أي صوت”.

وتابع “ما اشبه يومنا بيومك يا ابي عبد الله حيث منطق الظالمين الطواغيت هو نفسه، فما ينطقون به اليوم هو نفسه والهدف الاستعباد والهيمنة على الناس والعبث بأمنهم”.

وقال “إنها الفرعنة مهما زينوا بأساليبهم فهي قتل وتشريد”، واوضح “في الاسم العنوان هي منظمات دولية وحقوقية لكنها في الحقيقة سيف بيد اميركا واسرائيل لإنهاك وإسقاط الشعوب والمجتمعات، حروب مدمرة وحصار وتجويع ونهب للثروات وقمع للحريات واستخدام لاساليب الفوضى وسلب كل القيم الانسانية لقلب الموازين والمفاهيم”.

وقال الشيخ يزبك إن “حزب الله من منطلق ثورة الامام الحسين (صلوات الله وسلامه عليه) يرى ان الحرب التي تشنها "اسرائيل" واميركا والغرب اليوم هي حرب على الهوية والانتماء العقائدي والانساني والقيمي”.

وتابع: “حزب الله يرى ان الساحة الكربلائية تتكرر اليوم بمواجهة الوحوش الكاسرة وقد تجسد ذلك في جنوبنا العزيز عندما حوّل الحسينيون الأرض الى كربلاء والأيام الى عاشوراء عند مقارعة هذا العدو”.

واضاف “نحن اليوم سائرون على نهج الولي الفقيه الامام السيد علي الخامنئي دام ظله ونسعى لاحدى الحسنيين الانتصار او الشهادة بانتظار الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)”.

من جهة ثانية، بارك الشيخ يزبك “للامام الخامنئي الانتصار في معركة بشارة الفتح”، وتابع “نرفع اسمى آيات الفخر لكل القادة الشهداء وتعازينا للشعب الايراني العظيم والمتسمك بالحق”.

واضاف “تعاهد إمامنا الخامنئي اننا على عهد سيدنا الاقدس السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي والقادة والشهداء، نؤكد على بيعتنا خلف قيادتكم الكريمة ونحن على الاثر ما بدلنا تبديلا”.

وتوجه الشيخ يزبك بكلمة الى أهل وبيئة المقاومة، قائلا: “إننا خجلون بين ايديكم ايها الاوفياء الصادقون، ايها الاهل المضحون بفلذات الاكباد، انتم الاشرف والانبل اصحاب البصيرة، لا تزيدكم المحنة إلا إصرارا وعزيمة، انتم البيئة الحاضنة وايتام آل محمد ولا بد ان تقر اعينكم في الدنيا والاخرة”.

واضاف: “ايها المؤمنون انتم حاضرون في قلوبنا ومطالبكم مطالبنا”.

وطالب “الدولة اللبنانية بإعادة الإعمار وبتحرير الارض حتى آخر شبر وأيدينا ممدودة للوحدة الوطني”.

وتابع: “أهلنا صبرا على انتهاكات العدو الاسرائيلي، انتم اولئك الذين قال عنكم الامام الصادق (صلوات الله وسلامه عليه) نحن صُبّر وشعبنا أصبر منا، فالنصر صبر ساعة”.

وأكد “عهدنا ان لا نتخلى عن المظلومين والمستضعفين وعن فلسطين ومقدساتها وشعبها ومناصرتهم حق في رقابنا وفي رقاب العرب والمسلمين والعالم الحر”.