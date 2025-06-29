مواصفات الصاروخ اليمني المطور الذي إستهدف عمق الأراضي المحتلة + فيديو

ويُعد صاروخ "ذو الفقار" من أبرز الأسلحة الباليستية التي تمتلكها القوات اليمنية، ويُصنف ضمن عائلة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.





المواصفات التقنية:

المدى: بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن مدى الصاروخ يصل إلى نحو 1200 كيلومتر، إلا أن مصادر عسكرية تؤكد أن النسخة المطورة منه قادرة على بلوغ مدى يصل إلى 2000 كيلومتر، ما يمكنه من الوصول إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكده رصد قوات الاحتلال واعتراضها للصاروخ فوق مدينة بئر السبع.

التصميم: يعتمد الصاروخ على تقنية الوقود السائل، مما يمنحه سرعة أعلى ودقة محسنة مقارنة بالصواريخ التي تستخدم الوقود الصلب.

الدقة والفعالية:

يتميز "ذو الفقار" بدقة محسنة تمكنه من إصابة الأهداف بدقة متناهية، مدعوماً برأس حربي شديد الانفجار قادر على إحداث أضرار بالغة في المنشآت الحيوية والعسكرية.

القدرة على المناورة: يتمتع الصاروخ بقدرة متقدمة على المناورة والتخفي، مما يصعب على الأقمار الصناعية ومنظومات الدفاع الجوي كشفه واعتراضه.

ويمثل صاروخ "ذو الفقار" تطورا نوعيا في قدرات المقاومة اليمنية الصاروخية، معززا قدرة القوات المسلحة اليمنية على ضرب أهداف استراتيجية بعيدة المدى، ما يشكل تحديا متزايدا لمنظومات الدفاع الصهيونية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القوات المسلحة اليمنية، بيانا رسميا، أعلنت فيه عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام الصاروخ الباليستي"ذو الفقار".

بيان رسمي للقوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية في بئر السبع المحتلة باستخدام الصاروخ الباليستي المطور "ذوالفقار"

وجاء في البيان...

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { يَـٰۤأَیُهَا ٱلَذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائمِ العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، بتوفيق الله وتسديده، عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.

وفي وقت سابق من الأسبوعِ الماضي، وضمن سياق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية، استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية، تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد تكللت جميعُها بالنجاح بفضل الله.

إن اليمن الوفي بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد لن يتخلى عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، وسيواصل بعون الله وبالتوكل عليه عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعمَ النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 3 من محرم 1447 للهجرة

الموافق للـ 28 من يونيو 2025م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية