خطأ شائع يمكن أن يسبب التسمم عند تناول البطيخ

ووفقا لتقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن تقطيع البطيخ دون غسل قشرته الخارجية يشكّل خطرا صحيا، إذ يمكن، أن تنقل السكين البكتيريا من السطح الخارجي، إلى داخل الثمرة أثناء التقطيع.

وذكر تقرير، أن بكتيريات مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية تنمو على القشرة الخارجية، ويمكن أن تتسلل إلى لبّ البطيخة، وتتكاثر داخلها، خاصة إذا تُركت مقطعة لفترة طويلة من دون تخزين مناسب.

وتتعدد مصادر تلوث القشرة الخارجية البطيخة، فقد تعلق بها الجراثيم منذ وجودها في الحقل، أو أثناء النقل، أو في المتاجر، وحتى داخل المطبخ.

كما أن البطيخ قد يكون ملوثا بالأوساخ، أو المياه غير النظيفة، أو فضلات الحيوانات، نظرا لنموه على سطح الأرض.

ولهذا السبب، يوصي الخبراء بغسل البطيخ جيدا قبل تقطيعه، واتباع خطوات بسيطة لتجنب خطر التسمم.

كيفيّة تقطيع البطيخ بأمان:

غسل اليدين جيدا قبل وبعد ملامسة الفاكهة.

شطف البطيخة بالماء الجاري، وفرك القشرة باليد أو باستخدام فرشاة مخصصة للفواكه والخضروات.

تجفيف السطح الخارجي بمنشفة نظيفة أو بمنديل ورقي لتقليل نسبة الرطوبة.

استخدام سكين ولوح تقطيع نظيفين ومعقمين.

الطريقة الصحيحة لتخزين البطيخ:

بعد التقطيع، يُنصح بوضع قطع البطيخ في الثلاجة بأسرع وقت ممكن.

يفضل حفظها في وعاء محكم الإغلاق أو في كيس بلاستيكي مغلق.

يجب ضبط حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، للحد من نمو البكتيريا والحفاظ على نضارة الفاكهة.