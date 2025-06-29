الرشق.. ما نشرته 'سكاي نيوز عربية' عن شروط حماس تلفيق مفضوح

وفي تصريح صحفي يوم الأحد، قال الرشق إن ما نشرته القناة هو "تلفيق مفضوح" لا علاقة له بمواقف الحركة، مؤكدًا رفضه جملةً وتفصيلاً. وأشار إلى أن هذه المعلومات تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل"، والتحريض على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة.

وذكر الرشق أن شروط حماس لأي اتفاق واضحة وتُطرح في العلن، وليس عبر "مصادر مجهولة" تخدم الاحتلال. وأكد أن الحملات الإعلامية المنسقة تظهر عندما تعجز المنظومة الصهيونية عن كسر إرادة غزة.

يُذكر أن حركة حماس أعلنت استعدادها مرارًا للتخلي عن الحكم في غزة، متمسكة بمطلب وقف إطلاق النار لإتمام صفقة التبادل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

وقد خلفت هذه الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.