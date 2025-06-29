محكمة الاحتلال تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو بتهم فساد

ووفق الوثيقة التي نشرها حزب الليكود، قررت المحكمة "إلغاء الجلسات المقررة في 30 يونيو و2 يوليو، بناءً على معطيات جديدة وتغييرات جوهرية في التوضيحات المقدمة مقارنة بالطلبات السابقة".

وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق، يوم الجمعة، طلب نتنياهو بتأجيل الجلسات، قبل أن تعود اليوم وتوافق جزئياً تحت ضغط المستجدات التي قدمها فريقه القانوني، في وقت لا تزال فيه محاكمته مستمرة بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

تهم نتنياهو

وفي يناير/ كانون الثاني بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.