المرجع همداني: أي تهديد لآية الله خامنئي يُعد محاربة لله ورسوله

وجاء في فتوى آية الله نوري همداني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله،

كما ورد في البيان الذي أشرتم إليه، فإن الإساءة إلى مقام المرجعية الشيعية، وإلى شخص آية الله الخامنئي (دامت بركاته)، تُعتبر إساءة إلى أصل الإسلام.

إن سماحته اليوم، يتولى قيادة الأمة الإسلامية بكل قوة وشجاعة، ولا شك أن نُصرته واجبة، وأن إضعافه في هذه الظروف التي توحّد فيها جميع أعداء الإسلام والقرآن وأهل البيت (عليهم السلام) حرام شرعًا. وأي اعتداء أو تهديد يُوجّه إليه، أو إلى المرجعية الشيعية، من قِبل شخص أو دولة، يُعدّ محاربةً لله ورسوله، ويأخذ حكم المحارب في الشريعة الإسلامية. وكل من يشارك أو يساعد في هذا الجُرم، يُلحق بنفس الحكم.

نسأل الله تعالى أن يرضي عنا وجود الإمام المهدي المبارك (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

حسين نوري همداني