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شاهد..انفجار كبير يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير صحفية أن انفجارا كبيرا هز، جنوب العاصمة الأمريكية  اليوم الأحد، تسبب بسقوط ضحايا، إلى جانب أضرار مادية.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة هزّ منطقة سكنية قرب واشنطن، حيث تسبب الانفجار بأضرار في منازل مجاورة.

وقالت السلطات المحلية إن بعض المنازل معرض لخطر الانهيار، بحسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية.

إلى ذلك، نفت تقارير إخبارية أخرى وقوع أضرار في المباني أو إصابات أو ضحايا.

وبحسب وسائل إعلام، تم استدعاء قوات الأمن إلى موقع الحادث، التي طوقت المكان ومنعت الاقتراب منه.

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ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن شاهد عيان قوله إن الانفجار الذي وقع في شارع 23 الجنوبي في أرلينجتون بولاية فيرجينيا كان بسبب شاحنة مرسيدس بنز سبرينتر سوداء اللون .

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شاحنات مرسيدس من هذا النوع إلى انفجار، حيث سبق ووقع 11 انفجارا لشاحنات مرسيدس بنز سبرينتر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

لكن لا يزال السبب النهائي وراء الانفجار غير معروف، وتجري السلطات الأمريكية تحقيقا في سبب الانفجار.

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