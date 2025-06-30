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ضابط صهيوني: الشعب الايراني شعب يقاتل حتى النهاية.. ولا يتنازل

ضابط صهيوني: الشعب الايراني شعب يقاتل حتى النهاية.. ولا يتنازل
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال اللواء (احتياط) في فرع الاستخبارات في "جيش" الإحتلال، تامر هيمان، في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، يوم الأحد، إن "إيران ليست على حافة الهاوية النووية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن "مواقع التخصيب المعروفة معطلة"، بحسب زعمه، إلا أنه "من الممكن استعادتها".

عبّر هيمان عن تفاجئه من "الإصرار" في إيران، مضيفاً: "إنه شعب يقاتل حتى النهاية، لم أرَ لديهم أيّ تنازل".

كما أعرب عن صدمته من تعيين قادة جدد "بشكل سريع جداً"، معتبراً أن الإيرانيين "أظهروا حصانة نسبيّة".

وفي سياق الصدمة الإسرائيلية من الأداء الإيراني في التعامل مع العدوان، قالت "القناة 13" الإسرائيلية، صباح الاحد، إنّ هناك "الكثير من الإصابات في قواعد الجيش، ومنشآت استراتيجية"، ناتجة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية، لكنّها لم تُعلن حتى اللحظة.

وأضافت القناة أنه "حصل وضع لم يفهم الناس فيه إلى أيّ مدى كان الإيرانيون دقيقين، وإلى أيّ مدى تسبّبوا بضرر في أماكن كثيرة".

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