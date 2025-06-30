ضابط صهيوني: الشعب الايراني شعب يقاتل حتى النهاية.. ولا يتنازل

عبّر هيمان عن تفاجئه من "الإصرار" في إيران، مضيفاً: "إنه شعب يقاتل حتى النهاية، لم أرَ لديهم أيّ تنازل".

كما أعرب عن صدمته من تعيين قادة جدد "بشكل سريع جداً"، معتبراً أن الإيرانيين "أظهروا حصانة نسبيّة".

وفي سياق الصدمة الإسرائيلية من الأداء الإيراني في التعامل مع العدوان، قالت "القناة 13" الإسرائيلية، صباح الاحد، إنّ هناك "الكثير من الإصابات في قواعد الجيش، ومنشآت استراتيجية"، ناتجة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية، لكنّها لم تُعلن حتى اللحظة.

وأضافت القناة أنه "حصل وضع لم يفهم الناس فيه إلى أيّ مدى كان الإيرانيون دقيقين، وإلى أيّ مدى تسبّبوا بضرر في أماكن كثيرة".