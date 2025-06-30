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طهران تطالب بتحقيق أممي فوري حول مهاجمة الصهاينة لسجن إيفين

طهران تطالب بتحقيق أممي فوري حول مهاجمة الصهاينة لسجن إيفين
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

طالب السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة "أمیر سعید إیرواني"، في رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن إيفين في طهران.

وكتب إیرواني في رسالته: إن هذا الهجوم الذي نفذ يوم الاثنين 23 يونيو 2025 واستهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا محددا بوضوح، يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

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وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، في إدانته للهجوم : نظراً لخطورة وفظاعة هذه الجريمة المروعة والشنيعة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحث بقوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الاممية، على إدانة استهداف الکیان الإسرائيلي لسجن إيفين؛ بشكل لا لبس فيه، باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأكد الدبلوماسي الايراني، على أن "مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقاً للقانون الدولي، وذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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