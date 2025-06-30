الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف يحذر: زيادة الإنفاق الدفاعي الكارثي للناتو قد تعجل بانهياره

لافروف يحذر: زيادة الإنفاق الدفاعي الكارثي للناتو قد تعجل بانهياره
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن التوسع غير المسبوق في الميزانيات العسكرية لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يؤدي إلى "انهيار الحلف"، واصفا هذه الزيادة بـ"الكارثية".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان، قال لافروف "الزيادة الكارثية، في رأيي، في الميزانية العسكرية لدول الناتو، ستقود في نهاية المطاف إلى انهيار هذه المنظمة".

وأكد أن موسكو تعتمد في سياساتها الدفاعية على "المنطق السليم" وليس على "التهديدات المفترضة والبعيدة المنال"، كما تفعل دول الناتو.

إقرأ أيضا| أمين عام الناتو:دول الناتو زوّدت كييف بأسلحة بقيمة تجاوزت 20 مليار يورو منذ بداية 2025

.. وجدير بالذكر هو أنه في وقت سابق، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في لاهاي في 26 يونيو، تعهد أعضاء الحلف بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقته أيضا، على"أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على أمن روسيا".

روابط ذات صلة

الناتو: روسيا تهديد طويل الأمد

الجيش الألماني يجري مناورات للتدريب على سيناريو 'هجوم روسي'