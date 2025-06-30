لافروف يحذر: زيادة الإنفاق الدفاعي الكارثي للناتو قد تعجل بانهياره

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان، قال لافروف "الزيادة الكارثية، في رأيي، في الميزانية العسكرية لدول الناتو، ستقود في نهاية المطاف إلى انهيار هذه المنظمة".

وأكد أن موسكو تعتمد في سياساتها الدفاعية على "المنطق السليم" وليس على "التهديدات المفترضة والبعيدة المنال"، كما تفعل دول الناتو.

.. وجدير بالذكر هو أنه في وقت سابق، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في لاهاي في 26 يونيو، تعهد أعضاء الحلف بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقته أيضا، على"أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على أمن روسيا".