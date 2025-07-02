نواف سلام: الاستقرار مستحيل طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية

قبيل عودة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى بيروت الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات.. كشف مسؤول لبناني رفيع أن باراك قدم في حزيران/يونيو الماضي ورقة سياسية تتضمن مقترحاً من ثلاث نقاط رئيسية هي حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بما يشمل كل الفصائل والتنظيمات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية وإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة تنظيم العلاقة مع سوريا على المستويين السياسي والأمني .



وأوضح المسؤول أن المقترح الأميركي لا يتضمن مهلة زمنية ملزمة لتطبيق بنوده مؤكدا أن بيروت تعمل حالياً على بلورة رد موحد يستند إلى خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية وأنها ستطالب مقابل أي التزام بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الاحتلال الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة فضلا عن إطلاق مسار جدّي لإعادة إعمار الجنوب.



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هذه المطالب ذكرها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعاصمة بيروت مشددا على أن الاستقرار مستحيل طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية واحتجاز الأسرى في سجون العدو مؤكدا أن لبنان يُكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ويعمل على ضمان عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حذر من أن أي تقدير خطأ سيضع لبنان بقلب كارثة أمنية ووطنية لافتا الى سياسات دولية إقليمية تريد طبخ لبنان بأزماته الداخلية والطائفية لإعادة توظيفه بفوضى المنطقة وأكد الشيخ قبلان أن الدولة البنانية مسؤولة بهذا المجال عن أخطر ​سياسة​ تاريخية وأن التعويل على حكمة الرئيس اللبناني جوزيف عون كبير.



رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت أكد أن المقاومة في لبنان جعلت فلسطين أمرًا مُقدّمًا على كل شيء وثَبَتَت على ذلك معتبرا أنه لا يحق لأحد أن يتحدث عن نزع سلاحها إذا لم يعتبر ما حصل عام 2006 انتصارًا.



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