إيران تتوعد: الرّد سيكون ساحقًا على أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي

حقوق الإنسان الأمريكية على طاولة الحوار في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أقيم المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية، وذلك بالتزامن مع أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية. بهدف تسليط الضوء على أبعاد حقوق الإنسان التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، وبيان التناقض بين الشعارات والتطبيق العملي على الأرض.

شاركت في المؤتمر قيادات عسكرية ودينية ومسؤولون قانونيون، مؤكدين أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت اثني عشر يوما ضد إيران، واستشهدت خلالها نساء وأطفال أبرياء، إلى جانب العدوان المتواصل على غزة، كلها شواهد حية على خرق أمريكا وحلفائها لمبادئ حقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر، أعلنت القيادات العسكرية عن جهوزية إيران للتصدي لأي خرق جديد للقوانين الإنسانية من قبل أمريكا أو كيان الاحتلال.

وحذر مستشار قائد حرس الثورة الإسلامية، جباري،: 'إذا تم الاعتداء على إيران فسوف يتم تدمير الكيان الصهيوني، كما أن أمريكا ستضطر إلى مغادرة المنطقة؛ ويدنا على الزناد'.

كما تم استعراض انتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، واعتبارها راعية للإرهاب في المنطقة.



وقال رئيس لجنة الأسبوع الوطني لفضح وإعادة قراءة حقوق الإنسان الأمريكية، جلال زاده: ' استهداف أمريكا والكيان الصهيوني للمستشفيات والمراكز المدنية والسجون فضح زيف ادعاءات حقوق الإنسان الغربية'.



شاهد أيضا.. وزیر الدفاع الایرانی: قواتنا المسلحة تقف على اهبة الجاهزیة لمواجهة العدو

واعتبر المؤتمر أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت اثني عشر يوما على إيران أثبتت زيف قوانين الهيئات الدولية.

وقال مساعد السلطة القضائية في إيران، مظفري: ' الاعتداءات الأخيرة على إيران أثبتت أن المؤسسات الدولية باتت وسيلة لتبرير الأعمال العدوانية.'.

وخلص المؤتمر إلى أن النظرة الأميركية لحقوق الإنسان انتقائية ونفعية، وأن الكيان الصهيوني ليس إلا نتاج الفكر الاستعماري والمعادي للإنسانية.

رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية في قم محمود عراقي، 'ادعاء أمريكا بحقوق الإنسان ليس إلا كذبة لخداع الشعوب والسيطرة عليها'.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عوائل شهداء الحرب الأخيرة، كدليل ملموس على تناقض الشعارات الأمريكية مع الواقع الميداني لحقوق الإنسان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...