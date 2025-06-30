تأثير التطبيع العربي مع الكيان على حماس والقضية الفلسطينية؟!

وأشار طه إل أن التطبيع اليوم إن حصل مع بعض الدول المستجدة على الساحة أو على المنطقة، فهو لن يؤثر على القضية الفلسطينية أوعلى المقاومة الفلسطينية.



ولفت طه إلى أن عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي تعتبرها حركة حماس"عملية مشروع فاشل"ولن يحقق أهدافه ولن يستطيع تحقيق أهدافهم لأن الذي يطبّع اليوم مع الكيان الصهيوني هم "المسؤولون" وهم على مستوى المسؤولية وليس على مستوى الشعوب.



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ورأى طه أنه لن يكون هنالك تأثير كبير على المقاومة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية وليس أمام حركة حماس إلا أن نبقى مستمرين في عمل المقاومة والجهاد ضد هذا الكيان الاسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة المقاومة ولغة السلاح.



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