حكم بالإعدام لقتلة المرجع الصدر والعلوية بنت الهدى في العراق

وقال إعلام جهاز الامن العراقی في بيان، إن "المحكمة الجنائية المختصة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرمين سعدون صبري وهيثم عبد العزيز، بعد ثبوت تورطهما في إعدام المرجع الديني الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى عام ١٩٨٠، طالت مجموعة من المواطنين الأبرياء بالإضافة إلى كوادر وأعضاء حزب الدعوة الإسلامية إبان النظام الصدامي البائد.

وأضاف الجهاز، أن "الحكم جاء في إطار جهود العدالة الانتقالية، وتتويجاً لعمل جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص".



نبذة عن السيد محمد باقر الصدر



السيد محمد باقر الصدر هو مرجع ديني كبير وفقيه وفيلسوف إسلامي عراقي بارز، وُلد عام 1935 في النجف الأشرف. يُعتبر من أبرز المفكرين الشيعة في القرن العشرين، وله إسهامات كبيرة في الفقه الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، والفلسفة الإسلامية. أسس التيار الفكري الذي دمج بين الفكر الإسلامي والنهضة الاجتماعية والسياسية. كان له دور فعال في دعم الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الراح ل(قدس)، واعتُبر صوتاً معارضاً للنظام الصدامي البائد في العراق.

أخته، بنت الهدى الصدر، كانت شخصية بارزة في دعم نشاطات أخيها، وكانت تشارك بفاعلية في الحركات الاجتماعية والدينية والاخلاقية، وتُعرف بشجاعتها والتزامها بالقضايا الوطنية والدينية.

تعرض الأخوان الصدر في عهد الطاغية صدام إلى اضطهاد شديد بسبب مواقفهم السياسية والدينية، حيث تم اعتقالهما وتعذيبهما، وانتهى بهما المطاف إلى الاستشهاد في عام 1980، في حادثة أثارت موجة من الحزن والغضب في الأوساط الشيعية والعالم الإسلامي عموماً.