إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني في طهران

وجاء الاستدعاء على يد "شهرام فرسائي"، رئيس دائرة أوراسيا الأولى في وزارة الخارجية الإيرانية، حيث سلّم القائم بالأعمال الأوكراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تضمنت إدانة صريحة لتصريحات المسؤولين الأوكرانيين ودعمهم للعدوان العسكري الإسرائيلي.

وأشار فرسائي خلال تقديم المذكرة إلى أن دعم أوكرانيا لما وصفه بـ"العدوان العسكري للكيان الصهيوني" يمثل تجاهلا لالتزامات أوكرانيا القانونية الدولية، خاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، مؤكدا أن ذلك يحمّل الحكومة الأوكرانية مسؤولية دولية عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وخلال اللقاء، تم تذكير القائم بالأعمال بالعواقب المحتملة للمواقف العدائية والاستفزازية المتكررة من قبل أوكرانيا تجاه إيران.

من جانبه، أكّد القائم بالأعمال الأوكراني التزامه بنقل احتجاج الحكومة الإيرانية إلى بلاده في أقرب فرصة ممكنة.