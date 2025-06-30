الاحتلال يرتكب مجزرة على شاطئ غزة..استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين

وقال شهود عيان ان الصاروخ الحربية احدث حفرة عميقة في الاستراحة الملئية بالمواطنين في وقت الذروة.

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واشارت مصادر طبية إلى استشهاد عشرين مواطنا على الاقل بينهم الصحفي إسماعيل ابو حطب واصابة الصحفية بيسان ابو سلطان.

ويلجأ المواطنون بغزة المقاهي لشحن هواتفهم والتقاط إشارة الإنترنت.

واستشهد فجرا خمسة مواطنين بمخيم الشاطيء واصيبت اعداد اخرى.

وكان ثلاثة عشر مواطنا اخرين استشهدوا بقصف مركز لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما دمر جيش الاحتلال عدة بنايات على مدخل حي الشجاعية وقصف عدة مراكز نزوح .