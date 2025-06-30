عملية عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد تنتهي اليوم

وقال آقائي: "نظرًا للظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة وإغلاق المجال الجوي للبلاد وتعليق جميع الرحلات الجوية، وبالتنسيق اللازم والتفاعل والتعاون الجدير بالثناء من المسؤولين السعوديين والعراقيين، نُفذت عملية نقل الحجاج الإيرانيين عبر منفذ عرعر الحدودي السعودي إلى الأراضي العراقية".

وأكد أنه في هذه العملية، وصل 65 ألف حاج إيراني إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء لأداء الزيارة بعد دخولهم العراق، وأضاف: "سيتم نقل الحجاج المتبقين من المدينة المنورة إلى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد غدًا (الثلاثاء)، على متن عدة رحلات جوية من مطار المدينة المنورة، ليتم استكمال نقل الحجاج وإغلاق ملف الحج لهذا العام.

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وتابع نائب رئيس منظمة الحج والزيارة: ان الحجاج الـ 65 ألفا الذين عادوا برا عبر العراق دخلوا البلاد بسلامة تامة عبر معبري شلمجة ومهران، وتوجهوا إلى ديارهم في حافلات مخصصة لهم مسبقًا".