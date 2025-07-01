ممثلو دول العالم بالأمم المتحدة يُحيُّون شهداء العدوان الصهيوني على ايران

تجمع عدد كبير من نشطاء السلام الأميركيين يوم الاثنين في مقر بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، لتكريم شهداء الهجمات الإسرائيلية عبر التوقيع على كتاب تذكاري والتعبير عن تعاطفهم مع الحكومة والشعب الإيراني.

كما حضر أعضاء المنظمة اليهودية الدولية "ناتوري كارتا"، وهي مجموعة من اليهود المعادين للصهيونية، وقدموا التحية لشهداء الهجمات.

افتتح مكتب تذكاري لشهداء الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر البعثة الإيرانية، حيث حضر المراسم عدد من ممثلي وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نشطاء معادين للحرب ودعاة السلام. وقد وقعوا في الكتاب التذكاري تكريمًا لشهداء هذه الهجمات.

وأعربت العديد من ناشطات السلام الأمريكيات، عند مشاهدتهن صور الأطفال الإيرانيين الذين استشهدوا جراء الهجمات، عن تعاطفهن مع الشعب والحكومة الإيرانية، وأشادن بمقاومة ووحدة الإيرانيين في الدفاع عن وطنهم ضد الكيان الإسرائيلي المحرض على الحرب.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني، بدعم أميركي، شن عدوانًا واسعًا على إيران يوم 13 يونيو، استمر 12 يومًا، مستهدفًا مواقع عسكرية ونووية، بالإضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران بهجمات واسعة تحت عنوان عمليات "الوعد الصادق 3"، شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية داخل الأراضي المحتلة.

وفي ذروة التصعيد، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، فيما ردت إيران بهجوم استهدف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.