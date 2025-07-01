دعم مجموعة السبع لجرائم الكيان الصهيوني

وجاء في بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع: "نؤكد دعمنا لأمن إسرائيل، وندين الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتجاهلت مجموعة السبع الهجوم الإسرائيلي على إيران وقتل الأبرياء في الجمهورية الإسلامية كما تجاهلت القصف الأمريكي على منشات النووية الإيرانية السلمية.

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وحماته يكذبون منذ أكثر من ثلاثة عقود حول امتلاك إيران لأسلحة نووية.

رودريغيز كتب يوم الاثنين على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هدفهم الواضح هو جر الولايات المتحدة إلى عمل عسكري [ضد إيران] لتدمير شعب عريق دعم تاريخيا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".

كما كتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، قبل نحو اسبوع على منصة "إكس": "نحن ندين بقوة قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية، وهو تصعيد خطير للتوتر في الصراع الشرق أوسطي.

وهذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيدفع البشرية إلى أزمة بعواقب لا رجعة فيها".