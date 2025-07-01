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استشهاد 5 مسعفين للهلال الاحمر الايراني إثر العدوان الصهيوني

استشهاد 5 مسعفين للهلال الاحمر الايراني إثر العدوان الصهيوني
الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفذت جمعية الهلال الأحمر الايراني 512 عملية إغاثة إنسانية بمشاركة 8908 من العاملين المتخصصين منذ بداية عدوان الکیان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقدمت 5 شهداء و30 جريحًا في هذه الفترة.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني "مجتبى خالدي" إن جمعية الهلال الأحمر نفذت 512 عملية إغاثة إنسانية بمشاركة 8908 من العاملين المتخصصين خلال العدوان الذي استمر 12 يومًا، وشارك في العمليات 135 فريقًا متخصصًا في البحث والإنقاذ.

وأضاف أن جمعیة الهلال الأحمر : قدمت الرعاية الطبية العاجلة لـ 1217 مصاباً، وتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية.

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وتابع قائلا : انضم سفراء الدعم النفسي والاجتماعي أو فرق "سحر" التابعة للهلال الأحمر إلى العملية منذ البداية وكانت طرود غذائية طارئة جاهزة للتوزيع لمدة 72 ساعة خلال الأيام الحرجة، ولكن لحسن الحظ، لم تكن هناك حاجة لتوزيع هذه الطرود.

وقال: قدمت الجمعیة، 5 شهداء و30 جريحًا في هذه الفترة.

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