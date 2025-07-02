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العميد أحمد وحيدي: القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة

العميد أحمد وحيدي: القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة
الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

صرح مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، بشأن احتمالية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل العدو الصهيوني ورد إيران على ذلك: "في حال وقوع هجوم جديد من العدو، ستُستخدم الكثير من الامكانيات للرد".

وفي مقابلة مع وكالة "الدفاع"، قال العميد أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري: "القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد على العدو الصهيوني".

وأضاف العميد وحيدي: "لقد هيأت قواتنا استعدادات واسعة للرد على العدو الصهيوني، وهي قادرة على سحقه".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق صاروخ "قاسم بصير" للرد على العدو الصهيوني في حال وقوع عدوان جديد، قال: "تم إعداد الكثير من الامكانيات للرد على العدو، والتي سيتم استخدامها في حال وقوع عدوان".

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وردا على سؤال آخر حول ما إذا كانت هناك إشارة من الولايات المتحدة باستمرار وقف إطلاق النار، قال مستشار القائد العام للحرس الثوري: "لم نر من اميركا شيئا سوى العدوان والخيانة ونقض العهد".

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