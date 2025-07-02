المؤتمر الدولي الـ10 لحقوق الإنسان الأمريكية يبدأ أعماله غدا بطهران

وسينطلق المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية صباح غد الأربعاء، بكلمة من المرجع الديني آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي، وذلك في قاعة "سورة" بمركز الفنون للثورة الإسلامية.

وسيحاضر في هذا المؤتمر، كل من آية الله محمود محمدي عراقي، رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية في قم المقدسة (جنوبي طهران) وحجة الإسلام علي مظفري، المساعد القضائي لرئيس السلطة القضائية؛ ووحيد جلال زاده رئيس المقر المركزي لإعادة قراءة وكشف حقوق الإنسان الأمريكية، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين؛ وناصر سراج مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، وحجة الإسلام سيد مفيد حسيني كوهساري مساعد رئيس الحوزات العلمية للشؤون الدولية، والعميد إبراهيم جباري مستشار القائد العام للحرس الثوري، القائد السابق لقوات "ولي الأمر"، وأمين أنصاري الأمين العام لمنظمة شباب حقوق الإنسان.

تابع المزيد:

كما تتضمن فعاليات المؤتمر، تكريم عائلات الشهداء الأبرار، وتقدير الشخصيات البارزة لدورها في فضح حقوق الإنسان الأمريكية.