القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي "فلسطين 2"

وأوضحت في بيان رسمي لها أن العملية حققت هدفها بدقة عالية، وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن سلاح الجو المسيّر نفذ ثلاث عمليات عسكرية إضافية استهدفت مواقع حساسة للعدو في كل من يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات).

وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي في سياق الدعم والإسناد المستمر للشعب الفلسطيني، ورفضاً لجرائم الإبادة التي يتعرض لها، مشدداً على أن الشعب اليمني سيواصل أداء واجباته القومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية.

نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ المُجرمِ بحقِّ المدنيِّينَ في قطاعِ غزةَ.

نفَّذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوَّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ، بتوفيقِ اللهِ وتسديدِه، عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً استهدفتْ هدفا حساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ بئرِ السبعِ المحتلَّة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع ذو الفقار، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

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وفي وقتٍ سابقٍ من الأسبوعِ الماضي، وضمنَ سياقِ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهاد المقدس، نفَّذتِ القوَّاتُ المسلَّحةُ اليمنيَّةُ عدَّةَ عمليَّاتٍ عسكريَّةٍ، استهدفتْ مواقعَ حسّاسةً ومنشآتٍ عسكريَّةً، تابعة للعدوِّ الصهيونيِّ في كلٍّ من بئرِ السبعِ ويافا وحيفا بفلسطينَ المحتلَّةِ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيَّةِ والطائراتِ المسيَّرةِ، وقد تكلَّلتْ جميعُها بالنجاحِ بفضلِ اللهِ.

إنَّ اليمنَ الوفيَّ بشعبِهِ الأبيِّ وقيادتِهِ المؤمنةِ وجيشِهِ المجاهدِ لن يتخلى عن تأديةِ واجباتِهِ الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعياتُ، وسيواصلُ بعونِ اللهِ وبالتوكلِ عليهِ عملياتِهِ الإسناديةَ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 3 من محرم 1447للهجرة

الموافق للـ 28 من يونيو 2025م