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جيش الاحتلال ينفذ اعتداءات جديدة في جنوبي سوريا+فيديو

جيش الاحتلال ينفذ اعتداءات جديدة في جنوبي سوريا+فيديو
الأربعاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن تنفيذ ما اسمته "عملية خاصة" نفذتها ما تسمى قوات الفرقة 210 بالتعاون مع الوحدة 504 في منطقة أم اللوقس وعين البصلي جنوبي سوريا.

وزعم المتحدث أنه تم القبض على خلية من "المخربين" والعثور على معدات عسكرية منها أسلحة وقنابل يدوية.

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وشهدت الأراضي السورية تصعيدًا ملحوظًا في العدوان الإسرائيلي خلال شهر حزيران 2025، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 غارات استهدفت عدة مواقع في محافظات ريف دمشق، القنيطرة، ودرعا. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، وسط تكتم حول تفاصيل بعض الضحايا.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت العدوان الإسرائيلي 10 أهداف، حيث أسفرت غارتان في ريف دمشق عن مقتل شخص مجهول الهوية وإصابة اثنين، بالإضافة إلى استهدافات في القنيطرة ودرعا.

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