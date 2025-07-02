استشهاد مدير مستشفى الإندونيسي في عدوان اسرائيلي على غزة

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة د. مروان السلطان.

كما أفادت مصادر صحفية، أن ارتقاء د. السلطان، جاء من جراء استهداف من طائرات الاحتلال الحربية بالقرب من مفترق 17 غرب مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتل الاحتلال الإسرائيلي مئات الأطباء، ودمّر عشرات المرافق الطبية، أخرجها عن الخدمة، في حرب إبادة لم يشهدها العالم من قبل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.