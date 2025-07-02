ما مدى تأثير قرار واشنطن بتعليق إرسال شحنات أسلحة لكييف على حربها؟

'خوفا من تراجع مخزون الذخائر' هكذا بررت واشنطن قرارها تعليق إرسال شحنات أسلحة معيّنة إلى أوكرانيا، بينها صواريخ دفاع جوي.

البيت الأبيض برر قراره هذا بوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، إذ جاءت الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر.

ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبرت عنها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وذلك بعد ما تم إجراء مراجعة مسبقة للمخزونات حسب مسؤولين دفاعيين وأعضاء في الكونغرس.

وتشمل الأسلحة المعنية صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي 'باتريوت'، وقذائف مدفعية دقيقة، وصواريخ 'هيلفاير'، وصواريخ أخرى تطلقها أوكرانيا من مقاتلاتها من طراز إف 16 وطائراتها المسيرة، وفقا للتقارير.

ويأتي هذا التطور بعيد أيام من اجتماع عقد في لاهاي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما يأتي في وقت تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية مكثفة بشكل ملحوظ وفي الأسابيع الأخيرة.

القرار لقي ترحيبا روسيا حيث اعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن تراجع مخزن أوكرانيا من السلاح يجعل نهاية العمليات القتالية بين موسكو وكييف وشيكة.

في المقابل شجبت أوكرانيا بشدة قرار واشنطن تعليق تزويد كييف بعض المعدات العكسرية بعدما استعدت القائم بالأعمال الأميركي.

وقالت الخارجية في بيان إن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام.

في حين أكد مصدر عسكري أوكراني في تصريح صحفي أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية رغم الدعم الاوروبي. موضحا أن كييف تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الاميركية.