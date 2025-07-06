شاهد مضمون الرسالة النارية من الرئيس بوتين إلى الغرب!

بيان وزارة الدفاع ذكر أن القوات الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 390 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية'.



في الجو .... ألحق الطيران العملياتي التكتيكي الروسي أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة وأسقطت ست قنابل جوية موجهة ومئتين وثمانية وتسعين طائرة.



أما في البحر... أسطول البحر الأسود الروسي دمّر 3 قوارب مسيرة أوكرانية في البحر الأسود.



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ميدانيا كذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات موسكو سيطرت على سوبوليفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية.



في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت مئه وسبعه عشر طائرة من أصل157 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

في السياسة لاجديد في المواقف سوى تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لومه الغرب للتعامل مع الحرب حيث قال كلما استمرت الدول الغربية في اتباع سياساتها السابقة تجاه روسيا، كان الأمر أسوأ بالنسبة لها، مضيفا 'بأن روسيا قوة هائلة لا يمكن تدميرها في استقامتها ووحدتها الداخلية.

فخلال كلمه بوتين في منتدى 'نارودني فرونت' (الجبهة الشعبية)، شكر خلالها المتطوعين الذين أرسلوا مسيرات محلية الصنع، حيدت معدات غربية بملياري دولار للجيش الأوكراني.



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