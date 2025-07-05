بالفيديو.. اليمن يجدد عهد الوفاء لغزة غير آبه بالتهديدات الصهيوأمريكية

اليمن لايساوم في المبادئ وهذه حشود الغضب الاسبوعي تخرج في كل ساحات الجمهورية ثباتا مع غزة واستنفارا وجهوزية لمواجهة التهديدات الاسرائيلية الامريكية.

وقال نائب رئيس الوزراء اليمني، جلال الرويشان، ان" السيد القائد يعلن اسبوعيا هذا الموقف والشعب اليمني يخرج تاييدا لهذا الموقف بالملايين، القوات المسلحة تنفذ عملياتها تباعا بالتالي كل التهديدات ستذهب ارجاء الرياح".

يخوض الشعب اليمني هذه المواجهة منذ ما يقارب العامين وفاء لغزة ولايبالي بطول الفترة الزمنية بل يزداد عزما وحماسة كلما استمر العدوان وكلما اشتد الاجرام بحق ابناء غزة المظلومين الشهداء الذين باتوا ارقاما لدى المجتمع الدولي حيث لا ضمير يتحرك و لا فعل يمنع.

تتزامن التظاهرات هذا الاسبوع مع حرب اعلامية كبيرة موجهة ضد الداخل اليمني ومحاولات امريكية لاثارة الفتنة وتحريك خلايا العملاء في محاولة لزعزعة الامن والوضع الشعبي الذي اربك حسابات الاعداء التظاهرات تجدد مرة اخرى التماسك بالموقف ودعم مواقف القيادة وافشال رهانات الاعداء.

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