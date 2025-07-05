البرلمان العربي: الاحتلال يمارس إرهاب منظم في غزة

وأشار البرلمان العربي، إلى أن الجرائم التي يقوم بها الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها "شكل فجّ من إرهاب الدولة المنظم" والذي تتوفر فيه أركان الجريمة الدولية كافة من استهداف متعمد للمدنيين، بالإضافة إلى الحصار والتجويع واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع، بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عضو البرلمان العربي، النائب ناصر أبو بكر، أمام الاجتماع الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول "الاتجاهات والتحديات والتهديدات الجديدة في مجال الإرهاب" والذي نُظم افتراضيا بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات والهيئات الدولية.

وحذّر النائب أبو بكر، من الجرائم التي يقوم بها الاحتلال والتي تعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرًا أن عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفران غطاء لاستمرار تلك الجرائم وتُسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية.

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كما أضاف أبو بكر، أن الاتجاهات الجديدة في الإرهاب تتطلب مراجعة جذرية للمفاهيم السائدة مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على الجماعات والتنظيمات، بل يُمارس أحيانا من قبل جيوش وأنظمة مستفيدا من تقنيات متطورة وغطاء إعلامي مضلل ودعم سياسي من بعض القوى الدولية.

ودعا النائب أبو بكر، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين حيث تُنتهك الكرامة ويذبح الحق تحت ذرائع زائفة.

كما جدّد التزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني، ويحفظ الاستقرار، ويضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة.