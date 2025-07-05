السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥
٠٨:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ورقة الموفد الأميركي حول سلاح المقاومة ..حزب الله والرد المنتظر

الجمعة ٠٤ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تشهد الأروقة السياسية في لبنان حراكا مكثفا ونقاشات متواصلة يخوضها الرؤساء بالتنسيق مع حزب الله للرد على المقترح الأميركي ووضع الملاحظات اللبنانية بشأنه. 

وقبيل عودة المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل كشفت مصادر رسمية لبنانية أن الرد اللبناني بات في خواتيمه وفحواه أن بيروت تلتزم بحصر السلاح بيد الدولة ولكن يقابل ذلك إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كافة النقاط التي يحتلها جنوبي لبنان ووقف اعتداءاته على الأراضي اللبنانية.

يأتي ذلك في ظل ضغوطات دبلوماسية خارجية تمارس على لبنان وضغوطات بالنار يمارسها جيش الاحتلال برفع وتيرة اعتداءاته وخروقاته. وأكد نواب حزب الله أن دور السلاح يكمن في مواجهة الاحتلال وأن الأولوية هي لوقف اعتداءاته.

شاهد ايضا.. الضفة الغربية .. بين محاولات الضم وتفكيك السلطة

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

البرلمان العربي: الاحتلال يمارس إرهاب منظم في غزة

آخر مستجدات التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة