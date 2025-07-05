ورقة الموفد الأميركي حول سلاح المقاومة ..حزب الله والرد المنتظر

وقبيل عودة المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل كشفت مصادر رسمية لبنانية أن الرد اللبناني بات في خواتيمه وفحواه أن بيروت تلتزم بحصر السلاح بيد الدولة ولكن يقابل ذلك إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كافة النقاط التي يحتلها جنوبي لبنان ووقف اعتداءاته على الأراضي اللبنانية.

يأتي ذلك في ظل ضغوطات دبلوماسية خارجية تمارس على لبنان وضغوطات بالنار يمارسها جيش الاحتلال برفع وتيرة اعتداءاته وخروقاته. وأكد نواب حزب الله أن دور السلاح يكمن في مواجهة الاحتلال وأن الأولوية هي لوقف اعتداءاته.

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