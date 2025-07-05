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حماس: سلّمنا ردنا الإيجابي على مقترح وقف العدوان

حماس: سلّمنا ردنا الإيجابي على مقترح وقف العدوان
الجمعة ٠٤ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة حماس إنهاء مشاوراتها وتسليمها رداً إيجابياً، على المقترح الأخير، معلنةً جاهزيتها الفورية للتفاوض بشأن آلية التنفيذ.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حماس، مساء يوم الجمعة، عن استكمال مشاوراتها الداخلية، وكذلك مشاوراتها مع الفصائل والقوى الفلسطينية، بشأن المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أنها قامت بتسليم ردها إلى الإخوة الوسطاء، مؤكدةً أن الرد اتسم بالإيجابية، وجدّدت استعدادها الجاد للدخول الفوري في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه هناك تغييران أساسيّان في مسودّة "ويتكوف" وكلاهما لصالح حماس.

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