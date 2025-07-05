 برلماني ايراني: إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر فستكون نهايته

وأضاف "بروجردي" في تصريح امس الجمعة : بالتأكيد، إذا ارتكبت "إسرائيل" خطأً آخر واعتدت على إيران مجددا، فسيصل تاريخ نهاية هذا الكيان الغاصب وغير الشرعي والمجرم إلى نهايته، وسيقترب عمر هذا الكيان من الزوال.

وتابع : لم ولن نكون البادئين بأي اعتداء في العالم. وفي حال ارتكاب الكيان الصهيوني خطأً آخر، ستقوم القوات العسكرية الإيرانية القوية برد أقوى وأكثر حسما على الأعداء بقوة لا يمكن تصورها، وسيشهد العالم ذلك.

وأشار إلى الاعتداء الأخير للكيان الصهيوني على إيران واستشهاد عدد من القادة العسكريين وعلماء البلاد، بالإضافة إلى عدد من المدنيين؛ مذكرا بأن ارتكاب هذه الجرائم من قبل الاستكبار العالمي له سوابق على مدى العمر المبارك للثورة الإسلامية.

وأردف بالقول : لقد قام أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية منذ بداية انتصار الثورة باغتيال عشرات من كبار الشخصيات في البلاد، وخاصة علمائنا، غافلين عن أن مسيرة الثورة لم تتوقف فحسب، بل إن من تربوا على طريق الحق والحقيقة واصلوا هذا الدرب بدافع مضاعف.

وختم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بالقول : في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما شنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني، كان هدف العدو هو منع إيران من الحصول على المعرفة النووية السلمية ولكن خلافا لتوقعاتهم، أتقن شباب إيران النخبة هذه المعرفة، وبفضل الله سيعود مكرهم وحيلهم عليهم، وسيستمر هذا الطريق بثبات أكبر.