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بالتأكيد على خطوطها الحمراء..

تركيا تخطط لتنفيذ مشاريع لوجيستية وتنموية شمال سوريا

تركيا تخطط لتنفيذ مشاريع لوجيستية وتنموية شمال سوريا
السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تؤكد على خطوطها الحمراء في سوريا، مشددا على أنها لن تقبل بأي خطة تُشرع وجود أو نشاط المنظمات الإرهابية أو امتداداتها داخل الأراضي السورية.

وأضاف أردوغان أن تركيا تخطط لإنشاء مناطق تجارة حرة وقواعد لوجستية وأسواق حدودية في شمال سوريا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية عبر الحدود.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وتركيا لإعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتسهيل عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين.

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وتنص المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 مايو 2004، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق "رورو" الخاصة بالنقل البحري.

كما تشمل المذكرة فرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقا، فضلا عن تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين، والتعاون في مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية.

واتفق الطرفان أيضا على تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتعزيز الكفاءة في قطاع النقل.

وشملت المذكرة إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للنقل الطرقي لمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، ما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين.

يُذكر أن سوريا ترتبط بتركيا بعشرة معابر حدودية، أبرزها معبر باب الهوى في محافظة إدلب، بينما بعض المعابر الأخرى تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وهي مغلقة حاليا، ما يشكل تحديا لزيادة حركة التجارة والعبور بين البلدين.

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