زيارة مرتقبة لماكرون إلى لندن وملف الاعتراف بدولة فلسطين على الطاولة

وأوضحت الصحيفة أن موضوع الاعتراف بفلسطين سيكون ضمن محادثات الجانبين خلال زيارة ماكرون المرتقبة إلى بريطانيا، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن تناقش القضايا المتعلقة بقطاع غزة ومسألة الاعتراف الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى وجود خلاف بين الحكومة البريطانية وقصر الإليزيه حول توقيت ومنهجية إعلان الاعتراف، إذ ترى باريس أن الخطوة قد تساهم في دفع عملية السلام وحل الدولتين، بينما تخشى لندن أن يتحول الاعتراف إلى خطوة رمزية لا تترافق مع شروط واضحة تفرضها على حركة حماس.

تأتي هذه الضغوط الفرنسية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار الأزمات الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.