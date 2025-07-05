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زيارة مرتقبة لماكرون إلى لندن وملف الاعتراف بدولة فلسطين على الطاولة

زيارة مرتقبة لماكرون إلى لندن وملف الاعتراف بدولة فلسطين على الطاولة
السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن مصادر حكومية في المملكة المتحدة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وأوضحت الصحيفة أن موضوع الاعتراف بفلسطين سيكون ضمن محادثات الجانبين خلال زيارة ماكرون المرتقبة إلى بريطانيا، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن تناقش القضايا المتعلقة بقطاع غزة ومسألة الاعتراف الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى وجود خلاف بين الحكومة البريطانية وقصر الإليزيه حول توقيت ومنهجية إعلان الاعتراف، إذ ترى باريس أن الخطوة قد تساهم في دفع عملية السلام وحل الدولتين، بينما تخشى لندن أن يتحول الاعتراف إلى خطوة رمزية لا تترافق مع شروط واضحة تفرضها على حركة حماس.

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تأتي هذه الضغوط الفرنسية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار الأزمات الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.

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