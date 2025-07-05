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بالفيديو..بطل ألعاب القوى الأمريكي يعتنق الإسلام

السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن العداء الأمريكي المعروف فريد كرلي، عن اعتناقه الإسلام من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية في إنستغرام. 

وأدّى كرلي، البالغ من العمر 30 عامًا، الشهادتين في مسجد بالإمارات، معلنًا دخوله في الإسلام.

ويُعتبر فريد كرلي من أبرز العدائين في العالم، حيث حقق خلال مسيرته الرياضية العديد من الإنجازات البارزة. فقد حصل على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية في بطولات العالم لألعاب القوى.

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كما فاز بالميدالية الفضية في سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الميدالية البرونزية في نفس السباق خلال أولمبياد باريس 2024.

هذه الخطوة أثارت اهتماماً واسعاً لما يتمتع به كرلي من مكانة رياضية وشعبية كبيرة، إذ يُعد من أبرز الرياضيين الأمريكيين المسلمين الجدد.

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