أجواء كربلاء المقدسة ليلة عاشوراء بمشاركة ملايين الزوار

وأفاد مراسل العالم في كربلاء المقدسة معتز العبودي أن المدينة المقدسة أكملت كافة الاستعدادات على الصعيد الأمني والخدمي واللوجستي لاستقبال الزوار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين في العاشر من محرم الحرام.

وأوضح مراسل العالم أن القوات الأمنية وضعت خطة أمنية محكمة حيث قسمت المدينة إلى 3 أطواق تحيط بالمدينة المقدسة، مشيرا الى مشاركة 25 ألف عنصر أمني من الجيش والشرطة الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي لتأمين وحماية مراسم عاشوراء.

ولفت مراسل العالم إلى انتشار مئات الآلاف من المواكب الحسينية على الطرق المؤدية للعتبات المقدسة لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، وذلك من المأكل والمشرب والمبيت إلى جانب الخدمات الصحية.

وأفاد مراسل العالم أن العتبة الحسينية المقدسة والحكومة المحلية أعلنت عن استخدام منظومة هي الأولى من نوعها من أجل انسيابية دخول الزوار لاسيما خلال عزاء ركضة الطويريج التي تنطلق يوم غد بعد صلاة الظهيرة.

وأضاف أن المنظومة الخدمية تتمتع بالذكاء الاصطناعي للسيطرة على دخول حشود المشاركين في العزاء السنوي، وكذلك تساعد في إحصاء عدد الزوار المعزين.

وأكد مراسل العالم أن كربلاء باتت تغص بالكامل لا سيما في مركز المدينة بأفواج الزائرين الذين جاؤوا من مختلف المحافظات العراقية، إلى جانب مشاركة العديد من الزوار من الدول العربية والإسلامية الذين جاؤوا لإحياء مراسم عاشوراء الحسينية وتقديم العزاء والمواساة بهذه الذكرى الأليمة.

من جانبه تطرق مراسلنا إلى اجتماع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل قليل للاطلاع على الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.

وأضاف المراسل الى وصول وزيري الصحة والداخلية إلى المدينة المقدسة للإشراف المباشر على الخطط الخدمية والأمنية الخاصة بإحياء زيارة عاشوراء.

وأشار الى أن الخطط الأمنية والخدمية تستمر الى حين انتهاء مراسم ركضة الطويريج التي يتوقع أن يشارك فيها الملايين في هذا العام لإحياء الشعيرة العاشورائية السنوية.