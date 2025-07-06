الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العتبة الحسينية

أضخم وأكبر زحام في ركضة طويريج بتوسعات غير مسبوقة

أضخم وأكبر زحام في ركضة طويريج بتوسعات غير مسبوقة
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

تشهد ركضة طويريج هذا العام في كربلاء المقدسة أضخم مشاركة وأكبر زحام غير مسبوق، مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف دول العالم إلى المرقد الحسيني الشريف والشوارع المحيطة.

وقال مستشار الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة فاضل عوز في تصريح {للفرات نيوز} انه :"استعدادًا لهذه المناسبة قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية والعتبة العباسية المقدسة بتوفير كافة الظروف الملائمة لرعاية الزائرين وتأمين راحتهم".

واضاف، أن "المنطقة المخصصة لركضة طويريج شهدت توسعات كبيرة حيث استمر العمل في استملاك المساحات المحيطة بالعتبتين والشوارع المؤدية إليهما على مدار السنوات الماضية بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المشاركين".

وتابع عوز "كما شاركت قيادة العمليات والشرطة والدوائر الرسمية والمحافظة بشكل فعال في تنسيق الجهود لضمان سير الركضة بسلاسة وأمان".

وبين ان "هذا التعاون يعكس الكبير حرص الجهات المعنية على إنجاح مراسم ركضة طويريج وسط أجواء روحية مميزة"، مؤكداً أن "هذه التوسعات والتجهيزات تواكب النمو المستمر في أعداد الزائرين وتضمن لهم تجربة آمنة ومريحة في هذه الفعالية الدينية الكبرى".

وبهذا الصدد كشف قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، عن إكمال الخطة الخاصة في ادارة الحشود وتفويج عزاء (ركضة طويريج) وزائري الإمام الحسين (عليه السلام) خلال زيارة يوم العاشر محرم الحرام، وتحديد مسارات دخول وخروج المعزين.

اقرأ وشاهد ايضا:

قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء + فيديو وصور

وأشار إلى، أن هنالك ثلاث مسارات لدخول عزاء (ركضة طويريج) الى داخل الحرم الحسيني الشريف، وهي عبر ابواب (الزينبية، والقبلة، والرجاء) ، فيما هناك ايضا اربعة مسارات للخروج عبر أبواب (السلام، والكرامة، والشهداء، وقاضي الحاجات)، فيما تم تسوية هذه الابواب بما يتلائم مع دخول العزاء، وحجم المشاركين فيه.

وتمثل ركضة طويريج واحدة من اكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من محرم لاحياء مراسيم استشهاد الامام الحسين عليه السلام، ويشارك فيها ملايين الزوار العراقيين والعرب والاجانب وتنطلق من منطقة قنطرة السلام في كربلاء باتجاه مرقد الامام الحسين عليه السلام وسط المدينة القديمة.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء + فيديو وصور

أجواء كربلاء المقدسة ليلة عاشوراء بمشاركة ملايين الزوار

'النبطية' ترفع رايات الولاء لنهج الإمام الحسين (ع) والمقاومة + فيديو

عاشوراء السيدة زينب (ع)... قمع مسلح بيد الإدارة الجديدة