أضخم وأكبر زحام في ركضة طويريج بتوسعات غير مسبوقة

وقال مستشار الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة فاضل عوز في تصريح {للفرات نيوز} انه :"استعدادًا لهذه المناسبة قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية والعتبة العباسية المقدسة بتوفير كافة الظروف الملائمة لرعاية الزائرين وتأمين راحتهم".

واضاف، أن "المنطقة المخصصة لركضة طويريج شهدت توسعات كبيرة حيث استمر العمل في استملاك المساحات المحيطة بالعتبتين والشوارع المؤدية إليهما على مدار السنوات الماضية بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المشاركين".

وتابع عوز "كما شاركت قيادة العمليات والشرطة والدوائر الرسمية والمحافظة بشكل فعال في تنسيق الجهود لضمان سير الركضة بسلاسة وأمان".

وبين ان "هذا التعاون يعكس الكبير حرص الجهات المعنية على إنجاح مراسم ركضة طويريج وسط أجواء روحية مميزة"، مؤكداً أن "هذه التوسعات والتجهيزات تواكب النمو المستمر في أعداد الزائرين وتضمن لهم تجربة آمنة ومريحة في هذه الفعالية الدينية الكبرى".

وبهذا الصدد كشف قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، عن إكمال الخطة الخاصة في ادارة الحشود وتفويج عزاء (ركضة طويريج) وزائري الإمام الحسين (عليه السلام) خلال زيارة يوم العاشر محرم الحرام، وتحديد مسارات دخول وخروج المعزين.

اقرأ وشاهد ايضا:

وأشار إلى، أن هنالك ثلاث مسارات لدخول عزاء (ركضة طويريج) الى داخل الحرم الحسيني الشريف، وهي عبر ابواب (الزينبية، والقبلة، والرجاء) ، فيما هناك ايضا اربعة مسارات للخروج عبر أبواب (السلام، والكرامة، والشهداء، وقاضي الحاجات)، فيما تم تسوية هذه الابواب بما يتلائم مع دخول العزاء، وحجم المشاركين فيه.

وتمثل ركضة طويريج واحدة من اكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من محرم لاحياء مراسيم استشهاد الامام الحسين عليه السلام، ويشارك فيها ملايين الزوار العراقيين والعرب والاجانب وتنطلق من منطقة قنطرة السلام في كربلاء باتجاه مرقد الامام الحسين عليه السلام وسط المدينة القديمة.