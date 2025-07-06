نتنياهو وترامب على طاولة النار: غزة والهدنة وتبادل الأسرى

وحول الاتصالات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتقييم هذه المرحلة وأفق التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار أكد د. طارق عبود، الأكاديمي والباحث السياسي أنه فيما يتعلق بالوقف الفعلي أو الدائم فليس هنالك ضمانات حيث أن المؤشرات تدل على إمكانية حصول هدنة لستين يوماً، لكن هل ستستمر فعلاً؟ هناك أسئلة تُطرح ولكن من خلال تقسيم إعادة الأسرى الإسرائيليين على مدى ستين يوماً، هناك ضمانات عند الفلسطينيين، بمعنى أنه عندما ينقض الإسرائيليون هذه الهدنة كما حصل في بداية العام الماضي، فإن حماس لن تسلم باقي الأسرى فهناك ضمانات أكثر جدية من الأمريكيين، وأجواء أمريكية تشير إلى إمكانية أن يعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بداية وقف إطلاق النار بحضور نتنياهو أو عقب زيارته للبيت الأبيض، وهذا ما طلبته حماس كضمانة أمريكية علنية.

وحول احتمالية دفع الضغوط الأمريكية للكيان الصهيوني وحماس إلى تسريع التوصل لهذا الاتفاق:

أوضح عبود أنه من المحتمل جداً أن يكون الاثنين موعداً لإعلان هذا الاتفاق، لأن هناك حاجة أمريكية وإسرائيلية. حيث أن نتنياهو محرج على المستوى الداخلي بموضوع إعادة الأسرى منوها بوجود عدة عوامل: أولاً، ضغط عائلات الأسرى؛ ثانياً، ضغط المعارضة؛ ثالثاً، الخسائر الكبيرة في صفوف الجنود الإسرائيليين؛ رابعاً، الخلاف مع رئيس الأركان الذي يقول إن عمليات "السيوف الحديدية" وصلت إلى نهايتها وحققت نجاحات مهمة. لكن الأهم في هذا المشهد هو أن الرئيس ترامب يريد وقف إطلاق النار، ولو كان مؤقتاً، لإجراء اتصالات قد تفضي إلى وقف دائم حيث يريد ترامب هذه الفترة للتقدم نحو عملية السلام أو التطبيع.



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ولفت عبود إلى أن هناك قرار أمريكي ومصلحة أمريكية. بعد فشل الحرب على إيران، باتت المصلحة الأمريكية تقتضي وقف إطلاق النار للسير في خط موازٍ وهو التطبيع مع الدول العربية منوها ان الدول العربية كالسعودية وسوريا ستكون محرجة في أي اتصالات سياسية بينما الفلسطينيون ما زالوا يُقتلون في غزة. ثانياً، لكل حرب نهاية، وقد استمرت حرب الإبادة في غزة لعامين دون تحرك فعلي.

وبسؤاله حول إمكانية الثقة بالأمريكي بيّن عبود أن الموضوع ليست مسألة ثقة بل مسألة مصلحة أمريكية. الأمريكي لا يستطيع التحدث مع السعودي أو السوري والمشاهد العربي والإسلامي يرى يومياً مجازر جماعية ضد الفلسطينيين. التقدم نحو تسوية سياسية، حتى بدون وعد بحل الدولتين، لا يمكن أن يحدث والحرب ما زالت قائمة في غزة.

ونوه عبود إلى أن الأمر الثاني هو أن الأمريكي أعطى الإسرائيلي فرصة كبيرة، وبعد قرابة سنتين ما زال نتنياهو يقول إنه يريد اجتثاث حماس. في الشهر الأخير، كانت الخسائر البشرية الإسرائيلية الأكبر منذ بداية الحرب. نتنياهو يدور في حلقة مفرغة، والأمريكي لا يستطيع تحمل المزيد من الأعداء.

وألقى البرنامج الضوء على ما كشفه الإعلام العبري من تفاصيل المباحثات التي سيجريها نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. الملف الأساسي هو إيران، حيث سيطالب نتنياهو باتفاق يعطي الكيان الإسرائيلي حرية العمل العسكري ضد إيران على غرار ما هو حاصل في لبنان.

كما تطرق البرنامج إلى ما يناقشه الإسرائيليون في مواقع التواصل الاجتماعي:حيث قال تسيبور:"تُدار إسرائيل بالكامل تقريباً من قبل الولايات المتحدة باستثناء التفاصيل الصغيرة والأمور الداخلية. نتنياهو ليس إلا واجهة للأمريكيين. عندما يذهب إلى واشنطن، فهو يذهب لتلقي التعليمات وليس لمناقشة السياسة كما تحاول وسائل الإعلام إقناعنا."

وقال نفي ليفي:"نتنياهو يدمر دولة إسرائيل منذ بداية محاكمته. لا هم له سوى إسقاط التهم الموجهة إليه بالفساد. هو مستعد ليس للتضحية بالمختطفين وأرواح الإسرائيليين في حروب مدمرة فحسب، بل مستعد أيضاً للتضحية باستقلال البلاد وتحويلها إلى محمية أمريكية. إذا أرادت إسرائيل الحياة، فعليها التخلص من نتنياهو."

ضيف البرنامج:

- د. طارق عبود، الأكاديمي والباحث السياسي.

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