رئيس وزراء الهند: الإمام الحسين (ع) مصدر إلهام للناس في التمسك بالحق

وكتب مودي في تغريدة على موقع X : التضحيات التي قدّمها حضرة الإمام الحسين (عليه السلام) تبرز مدى التزامه بالحق والعدل، فهو مصدر إلهام للناس في التمسك بالحق والثبات عليه في وجه الشدائد.

وفي العشر الأوائل من شهر محرم الحرام من كل عام يقيم ملايين المسلمين في الهند مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام أسوة بمئات الملايين من المسلمين حول العالم، ومن الجدير بالذكر ان الهندوس في بعض مناطق الهند يشاركون في مراسم عاشوراء، وخاصة في تلك المناطق التي يوجد بها تجمعات كبيرة لأتباع أهل البيت (عليهم السلام). ويظهر ذلك في شكل فعاليات عزاء وتأبين للإمام الحسين عليه السلام، حيث يشارك الهندوس في هذه المراسم كجزء من التقاليد المحلية وكتعبير عن التضامن مع المسلمين، وتجليلا لملحمة كربلاء وشخصية الإمام الحسين المدافع عن الحق.