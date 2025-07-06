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هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، تعرض سفينة لإطلاق نار من عدة زوارق صغيرة، استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث وقع على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة باليمن، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام غربية.

يذكر أنه مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت القوات السملحة اليمنية تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحذر قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من القوات السملحة اليمنية .

وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت القوات السملحة اليمنية رسميا دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى يوقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على غزة.

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