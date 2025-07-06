ترامب يعلن منطقة كير بولاية تكساس "منطقة كارثة كبرى"

وأشار ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أن قراره جاء لضمان حصول المتطوعين المشاركين في جهود الإنقاذ على الموارد التي يحتاجون إليها.

وكتب ترامب: "لقد قمت للتو بالتوقيع على إعلان الكارثة الكبرى لمقاطعة كير، تكساس، لضمان حصول المستجيبين الأوائل الشجعان لدينا على الموارد التي يحتاجون إليها على الفور".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تعاني هذه الأسر من مأساة لا يمكن تصورها، حيث فقدت العديد من الأرواح، ولا يزال العديد منها في عداد المفقودين. تواصل إدارة ترامب العمل بشكل وثيق مع قادة الولايات والقادة المحليين".

وأشار ترامب، إلى أن "كانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على الأرض أمس مع الحاكم جريج أبوت، الذي يعمل بجد لمساعدة شعب ولايته العظيمة. الولايات المتحدة الأمريكية المذهلة أنقذ خفر السواحل، بالتعاون مع المستجيبين الأوائل بالولاية، حياة أكثر من 850 شخصًا. بارك الله في العائلات، وبارك الله في تكساس".

وتشهد ولاية تكساس فيضانات جارفة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع تواصل أعمال البحث والإنقاذ.