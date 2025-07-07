البنتاغون يتخذ قرارا بشأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وتبدأ القوات الأمريكية قريبا عملية إعادة تموضع في الشرق الأوسط، مع خفض طفيف في أعداد الجنود والمعدات العسكرية، بحسب ما أفادت به مصادر في البنتاغون لقناة "الحدث".

ونقلت المصادر عن مسؤول أمريكي رفيع امتنع عن الكشف عن تفاصيل محددة، التزاما بالبروتوكولات الرسمية التي تنتظر إعلان وزير الدفاع، حرصاً على أمن القوات أثناء عمليات النقل والإعادة انتشار أن البحرية الأمريكية سحبت المدمرة "سوليفان" من شرق البحر المتوسط، مع احتمال تقليص طفيف للطائرات الثقيلة في قاعدة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي.

وأرجع المسؤولون هذا التعديل إلى "انخفاض التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل"، بعد أن كانت المدمرة "سوليفان" وطائرات "بي 52" في المنطقة "لدعم عمليات الدفاع وإرسال رسائل تطمين للحلفاء وتحذير للخصوم" حسب زعمهم.

ومع تراجع التوترات المرتبطة بالهجمات الإيرانية و"الحوثية" (أنصار الله)، قد لا تكون هناك حاجة للحشد العسكري الكبير السابق.

وأشارت مصادر "الحدث" إلى أن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستغادر المنطقة قريباً، حيث من المتوقع عبور السفن البحر الأحمر وقناة السويس.

وبالرغم من ذلك، سيحتفظ البنتاغون بحاملة طائرات واحدة على الأقل في المنطقة، مصحوبة بمجموعات بحرية وجوية تشمل مدمرات وغواصات، إلى جانب قوات جوية وأنظمة دفاعية منتشرة في الخليج الفارسي والبحر الأحمر وشرق المتوسط.

وينتشر في المنطقة، بحسب مسؤول في البنتاغون، حوالي 30 ألف جندي أمريكي، بما في ذلك 1500 جندي في سوريا، مع خطط لتقليص هذا العدد إلى أقل من ألف قريباً لأسباب عملياتية.

كما يتواجد 2500 جندي في العراق، مع توقعات بانخفاض أعدادهم بناءً على اتفاق مع بغداد ينص على انسحاب القوات من القواعد الرئيسية قبل نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، مع بقاء عدد محدود في كردستان العراق لمدة عام إضافي.

وتشهد الإدارة الأمريكية نقاشات مكثفة حول مستوى القوات المطلوب في الشرق الأوسط، حيث يعتبر العدد الحالي مرتفعاً مقارنة بالسنوات الماضية.