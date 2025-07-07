الدفاعات الجوية اليمنية أفشلت جزءًا كبيرًا من العدوان الصهيوني على الحديدة

وفي بيانٍ مقتضب على حسابه بمنصة "إكس"، قال العميد سريع إن "الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلي وأجبرت جزءًا كبيرًا من تشكيلاته على المغادرة".

وأوضح أن عملية التصدي تمت "بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، مما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته".

ونوّه العميد سريع إلى أن "دفاعاتنا الجوية جاهزة وحاضرة للتصدي للاعتداءات (الإسرائيلية) على بلدنا بكل قوة واقتدار بإذن الله".

وقال: إن "القوات المسلحة اليمنية تطمئن شعبنا وأحرار أمتنا أنها بجهوزية عالية وقادرة بعون الله على التصدي للمعتدين".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات لن تؤثر عليها أو على قدراتها العسكرية وأن عمليات الإسناد لغزة وفلسطين ستستمر بوتيرة عالية".

واختتم العميد سريع تصريحاته بالتأكيد على "أننا سندافع عن بلدنا وأمتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".