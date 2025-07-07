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أبو شمالة للمسيرة: الرد اليمني السريع أحبط مفهوم الردع الصهيوني

أبو شمالة للمسيرة: الرد اليمني السريع أحبط مفهوم الردع الصهيوني
الإثنين ٠٧ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في اليمن، معاذ أبو شمالة، أن العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية دلالة على أن كيان العدو لا يفعل إلا ما يؤذي الناس.

وقال أبو شمالة في تصريح خاص لقناة المسيرة صباح اليوم الاثنين، "فشل العدو الصهيوني أنه لا يستطيع أن يواجه المقاومة في التحدي العسكري"، مبيناً أن الرد اليمني السريع أحبط مفهوم الردع الصهيوني، والعدو يتلقى الضربات من غزة واليمن رغم بعد المسافة.

وأشار ممثل حماس في اليمن إلى أن انهيار منظومة الردع الصهيوني هو مؤشر على بداية زوال كيان العدو الصهيوني، مؤكداً أن وتيرة القتل في أبناء شعبنا مرتفعة، قرابة 100 شهيد كل يوم وهذا هو سلوك العدو الصهيوني، موضحاً أن استمرار القتل لأبناء شعبنا لن يوقفه إلا إرادة قوية وصلبة.

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وأضاف: "لسنا متفائلين كثيرا بالاتفاق مع كيان العدو الصهيوني، والمقاومة تضطر للتعاطي مع ما يطرح بإيجابية حقنا لدماء شعبنا".

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