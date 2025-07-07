أبو شمالة للمسيرة: الرد اليمني السريع أحبط مفهوم الردع الصهيوني

وقال أبو شمالة في تصريح خاص لقناة المسيرة صباح اليوم الاثنين، "فشل العدو الصهيوني أنه لا يستطيع أن يواجه المقاومة في التحدي العسكري"، مبيناً أن الرد اليمني السريع أحبط مفهوم الردع الصهيوني، والعدو يتلقى الضربات من غزة واليمن رغم بعد المسافة.

وأشار ممثل حماس في اليمن إلى أن انهيار منظومة الردع الصهيوني هو مؤشر على بداية زوال كيان العدو الصهيوني، مؤكداً أن وتيرة القتل في أبناء شعبنا مرتفعة، قرابة 100 شهيد كل يوم وهذا هو سلوك العدو الصهيوني، موضحاً أن استمرار القتل لأبناء شعبنا لن يوقفه إلا إرادة قوية وصلبة.

اقرأ وتابع المزيد:

وأضاف: "لسنا متفائلين كثيرا بالاتفاق مع كيان العدو الصهيوني، والمقاومة تضطر للتعاطي مع ما يطرح بإيجابية حقنا لدماء شعبنا".