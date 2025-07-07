10جرحى بغارات على جنوب لبنان.. تصعيد 'إسرائيلي عشية زيارة برّاك

وفي قضاء صيدا، أُصيبت طفلة بجروح بليغة إثر غارة على بلدة الزرارية، وقد نُقلت إلى العناية الفائقة نتيجة خطورة إصابتها.

وبعد منتصف الليل، توغّلت قوة مشاة إسرائيلية انطلاقاً من منطقة خلة وردة الحدودية، وتمركزت في محيط بلدية عيْتا الشعب.

كما اجتازت جرّافتان تابعتان للعدو الجدار الفاصل والخط الأزرق في بلدة كفركلا، وتوغّلتا لمسافة 400 متر داخل الأراضي اللبنانية قرب بوابة فاطمة، حيث شرعتا بأعمال تجريف في محيط محطة شلهوب، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

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ويأتي هذا التصعيد عشية زيارة الموفد الأميركي توم برّاك المرتقبة اليوم إلى بيروت، حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة لتلقّي الردّ الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية التي تشترط حصر السلاح بيد الدولة.

وكان العدو الإسرائيلي قد وسّع نطاق عدوانه الجوي مساء أمس مستهدفاً مناطق في الجنوب والبقاع، وأفاد مراسل «الأخبار» أنّ طائرة حربية إسرائيلية شنّت 3 غارات استهدفت جرود بلدتي بوداي وفلاوي في السلسلة الغربية.

كما أفادت مراسلة «الأخبار» أنّ 4 غارات متتالية استهدفت مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة أرزي - القاسمية، والوادي الفاصل بين أرزي والزرارية، ما أدى إلى إصابة مسعفَين اثنين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال تفقدهما موقع الغارات. كما طالت