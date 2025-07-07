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كامير العالم تتواجد في مدرسة أصبحت مركزا لإيواء النازحين في خانيونس

الإثنين ٠٧ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

لا تجد العائلات الفلسطينية في غزة مكانا للإيواء والأمان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والتصعيد العسكري والضغط على المدنيين في كافة مناطق قطاع غزة.

ومنذ أكثر من عام يعاني شعب غزة من الحرب وتدمير الحياة ومقوماتها واتخذوا المدارس أو الخيام للإيواء.

وتتواجد المدرسة في مناطق مراكز الإخلاء التي حددها الجيش الإسرائيلي أنها مناطق قتال يجب النزوح منها إلى غرب المدينة خانيونس ومواصي خانيونس.

وقال أحد المواطنين النازحين: إنهم يعيشون في هذه المدرسة منذ أكثر من عام وشهرين وذلك رغم الخطر الذي يهدد حياتهم إلا أنهم مضطرون بسبب أنه لا يوجد أي مكان آخر للعيش لا في المواصي ولا أي مكان آخر. وتابع أنه استشهد أهلنا وأقرباؤنا، وصحيح أن هذه المدرسة للوكالة وللتعليم أما نحن مضطرون للبقاء هنا ولدي أولاد وزوجة.

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وهناك آلالاف العائلات تتواجد في المربعات والسكنات التي صفنها الجيش الإسرائيلي مناطق إخلاء في غرب مدينة خانيونس.

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