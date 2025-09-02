ايران تعزي بمصرع وزيري دفاع وبيئة غانا بحادث تحطم مروحية

الأربعاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥
٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش
ايران تعزي بمصرع وزيري دفاع وبيئة غانا بحادث تحطم مروحية
اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، عن تعازيه في حادث تحطم المروحية العسكرية في منطقة أشانتي بغانا، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اثنان من كبار المسؤولين في البلاد.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الاربعاء ، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث، بمن فيهم وزير الدفاع إدوارد أومانه بوامي ووزير البيئة إبراهيم مورتالا محمد، وعبّر عن تعاطفه مع حكومة وشعب غانا.

وأعلنت الحكومة الغانية عن وفاة وزيري "الدفاع" و"البيئة والعلوم والتكنولوجيا" في البلاد في حادث تحطم مروحية.

وقالت الحكومة الغانية في بيان لها أن وزير الدفاع إدوارد أومان بوامي، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد، لقيا حتفهما في حادث تحطم مروحية عسكرية.

وكانت القوات المسلحة الغانية قد أعلنت سابقًا في بيان لها أن مروحية تابعة للقوات الجوية، وعلى متنها خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، اختفت من شاشات الرادار.

وأكدت القوات المسلحة الغانية أن المروحية Z9 أقلعت من العاصمة أكرا الساعة 9:12 صباح الأربعاء باتجاه بلدة أوبواسي في منطقة أشانتي، عندما فُقد الاتصال بها واختفت من شاشات الرادار.

